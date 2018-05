Scarcerati, tornano a spacciare: nuovo arresto

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Genova, un 24enne senegalese e un cittadino del Gambia di 34 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, già arrestati nel dicembre scorso nel corso dell'operazione Labirinto, erano stati scarcerati a febbraio con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora e di accesso nel centro storico. Ma proprio lì sono stati sorpresi insieme, a fine aprile, da una pattuglia impegnata nei servizi di controllo del territorio.

Tale aperta violazione del regime cautelare, chiaramente sintomatica di una ripresa dei contatti con gli ambienti dediti allo spaccio di droga, ha portato all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il primo a essere arrestato è stato il gambiano, rintracciato venerdì sera in vico del Pomino, in pieno centro storico, dai poliziotti della Squadra Mobile. La mattina dopo è stata la volta del complice senegalese, arrestato dagli agenti del commissariato Cornigliano, dove lo stesso aveva l'obbligo di presentazione.

Per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Marassi.