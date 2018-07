Pattuglione in centro storico, due spacciatori arrestati in vico delle Mele

Nel corso del pomeriggio e della serata di ieri militari della compagnia Centro, insieme a personale del Nucleo Radiomobile e supportati da unità del Nucleo Cinofili di Villanova d'Albenga hanno effettuato un servizio coordinato nell'area delle Vigne in centro storico, durante il quale sono stati arrestati, in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, due soggetti Y. B. 24enne originario del Gambia e A. K. B. 51enne tunisino.

I due sono stati fermati in vico delle Mele mentre cedevano una dose di cocaina a un acquirente, che è stato a sua volta segnalato alla prefettura in qualità di assuntore. Nel complesso sono stati controllati e identificati 48 soggetti di cui 24 cittadini stranieri, perquisite 10 persone e 3 locali e controllati 2 esercizi pubblici.

Nell'ambito dei controlli è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un soggetto di origine senegalese, trovato in possesso di 11 grammi di marijuana. La droga sequestrata è stata inviati al Laboratorio analisi stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Genova, dove personale specializzato verificherà il grado di purezza della stessa. Nel corso del servizio sono stati impiegati 20 carabinieri, una unità cinofila, 6 mezzi e 2 militari dell'Esercito.