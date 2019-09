Eroina e hashish, due arresti fra San Teodoro e i vicoli

Nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre 2019 i carabinieri hanno arrestato due spacciatori. Il primo è stato fermato dai militari della stazione della Maddalena, insieme a personale dell'Esercito, impiegato nell'operazione “strade sicure”. Si tratta di un cittadino tunisino 30enne, in Italia senza fissa dimora, gravato da pregiudizi di polizia, che è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish.

I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno arrestato un genovese 41enne, pregiudicato, sorpreso a cedere due dosi di eroina, circa 4 grammi, a un 50enne, anch'esso pregiudicato. Successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire la somma di 200 euro, un bilancino e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il 41enne è stato anche denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di un motociclo oggetto di furto.

Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo odierno.