Spacciatore chiama a raccolta i connazionali per tentare di evitare l'arresto

Intervento non semplice per i poliziotti intorno alle 15 di lunedì 11 maggio 2020 in piazza Don Andrea Gallo nel centro storico. Alla fine gli agenti hanno arrestato un cittadino ghanese di 20 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per la detenzione di sostanza stupefacente.

I poliziotti, transitando nel centro storico, hanno notato due soggetti in atteggiamento sospetto uno dei quali aveva in mano un paio di jeans. Disturbati da qualcosa, i due si sono separati e i poliziotti hanno deciso di seguire quello che teneva in mano i pantaloni. Dopo poco l'hanno trovato su una panchina senza i jeans in mano che erano stati nascosti in una fioriera poco distante.

L'uomo ha iniziato da subito ad avere un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo nei confronti dei poliziotti che hanno trovato, nei jeans che aveva appena abbandonato, 5 involucri termosaldati contenenti 2,37 grammi di cocaina. Nel tragitto di una trentina di metri che separava gli operatori dalla macchina di servizio l'uomo ha messo in atto una strenua resistenza per tentare di scappare, scalciando e procurando lesioni a un ginocchio a uno dei poliziotti (7 giorni di prognosi), urlando per attirare l'attenzione di diversi suoi connazionali affinchè mettessero in difficoltà gli operatori e infine procurando danni alla macchina di servizio.

È intervenuta anche una volante del commissariato Centro per disperdere le numerose persone che si erano riunite in modo da non far degenerare la situazione. Il ventenne è stato accompagnato presso il carcere di Marassi.