Spaccia crack nei vicoli, 21enne in manette

I carabinieri della stazione Maddalena hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 21enne di origini senegalesi, con pregiudizi di polizia.

Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva a un genovese di 34 anni del crack in cambio di denaro. Nel corso della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 130 euro e poi rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.