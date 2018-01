Spacciatore arrestato (per l'ennesima volta) in via Prè

In via di Prè, i carabinieri della Maddalena hanno colto sul fatto un 20 enne genovese - segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti - che, in cambio di 50 euro, acquistava una dose di crack.

Il pusher, bloccato dai militari, identificato in un 29enne del Mali, già noto alle forze dell'ordine, già più volte arrestato e denunciato per spaccio, è finito in manette anche questa volta. Droga e denaro sequestrati.