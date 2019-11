Cronaca Centro Storico / Via dei Macelli di Soziglia

Armato di un coccio provoca una rissa e poi minaccia poliziotti, fermato con lo spray al peperoncino

È successo giovedì in tarda serata nei pressi di alcuni bar in zona Macelli di Soziglia, a segnalare il tafferuglio alcuni residenti. In zona erano presenti alcuni agenti che sono subito intervenuti