Nel magazzino un 'tesoro' di etichette false

La polizia ha denunciato un 33enne per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio 2019 il commissariato Centro ha predisposto un servizio di controllo del territorio nel centro storico, avvalendosi di una pattuglia delle forze territoriali.

Durante l'attività, i poliziotti hanno effettuato un controllo in un'attività in via di Soziglia, gestito da un 33enne. In un vano dell'esercizio commerciale adibito a magazzino, a uso esclusivo del gestore, gli operatori hanno rinvenuto sette valige completamente colme di etichette riportanti i segni falsi di molteplici marchi di moda.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 33enne, incensurato, è stato denunciato.