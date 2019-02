'Far west' in un bar, 40enne sottoposta a tso

Nel corso della serata di lunedì 18 febbraio 2019 in via Macelli di Soziglia, una donna, in evidente stato di ebbrezza, con violenza, ha tentato di asportare del tabacco a un avventore all'interno di una bar. L'uomo ha richiesto la presenza di una pattuglia dell'Arma, che prontamente giunta sul posto è stata minacciata dalla donna, che ha opposto attiva resistenza nei confronti dei carabinieri.

Questi ultimi sono riusciti a immobilizzare la donna, dopo che la stessa aveva lanciato dei bicchieri non solo su alcuni avventori, ma anche contro la vetrina dell'esercizio, mandandola in frantumi. L'esagitata è stata trasportata presso l'ospedale San Martino, dove è stata ricoverata per un trattamento sanitario obbligatorio.

La 40enne, nata in Ruanda ma cittadina italiana, gravata da pregiudizi di polizia, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rapina e danneggiamento aggravato.