Ubriaco, si spoglia e fugge dalla polizia: caos in Sottoripa

Ha trascorso il pomeriggio a bere (in barba all’ordinanza in vigore in centro storico dallo scorso 11 maggio), poi si è diretto verso Caricamento insieme con la fidanzata. La quantità di alcol ingerita, però, era talmente tanta da farlo collassare a terra nel mezzo di piazzetta Jacopo da Varagine.

Protagonista dell’episodio un 27enne di origini ecuadoriane che intorno alle 17 di domenica pomeriggio si è sentito male in zona Sottoripa. A notare la scena un passante, che ha fermato una volante della polizia che stava passando in quel momento a Caricamento e che una volta raggiunto il giovane ha trovato al suo fianco la fidanzata 24enne: «Arriviamo da una festa, abbiamo esagerato con l’alcol», avrebbe ammesso la ragazza agli agenti.

Alla vista dei poliziotti il 27enne si è alzato in piedi a fatica, inizialmente mostrandosi disponibile a consegnare i documenti. Dopo qualche minuto, però, ha dato in escandescenze, si è tolto la camicia e ha iniziato a correre verso piazza Banchi continuano ad armeggiare con i vestiti. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento, e pochi metri dopo lo hanno visto cadere a terra praticamente incosciente sotto gli occhi dei tanti turisti che nel weekend hanno esplorato il centro storico in occasione dei Rolli Days.

Ai poliziotti alla fine non è rimasto altro da fare che chiamare un’ambulanza, che ha accompagnato il giovane all’ospedale Galliera, dove è stato ricoverato per intossicazione da alcol.