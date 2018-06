Scippa una turista e scaraventa a terra l’amica, arrestato grazie ai passanti

Ha preso di mira due turiste che stavano camminando in Sottoripa, derubandone una e poi spintonando l’altra per riuscire a fuggire, ma è stato bloccato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e lo hanno intralciato consentendo ai carabinieri di arrestarlo.

Protagonista dell’episodio un 25enne, risultato poi originario del Gambia, che mercoledì pomeriggio si è avvicinato a due turiste svizzere e ha strappato dalle mani di una delle due il portafoglio. Poi ha dato una spinta all’amica, l’ha scaraventata a terra ed è scappato in direzione dei vicoli. Fortunatamente la scena non è passata inosservata, né ai passanti che hanno provato a fermarlo, né ai carabinieri che si trovavano poco distante e sono immediatamente intervenuti.

Il 25enne è stato dunque bloccato, arrestato e portato nelle camere di sicurezza di San Giuliano in attesa del processo per direttissima. Il portafoglio è stato restituito alla legittima proprietaria, spaventata ma incolume, così come l’amica.