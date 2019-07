Scippa turista al bancomat, arrestato ladro in costume da bagno

L'hanno visto correre in costume da bagno fantasia, tallonato da due uomini e subito si sono lanciati all'inseguimento. È cosi che gli agenti del commissariato Centro in servizio in borghese nel centro storico, proprio per contrastare i numerosi scippi a danno dei turisti, sono riusciti ad arrestare un 22enne tunisino per furto con strappo aggravato.

Pochi istanti prima, infatti, il ragazzo aveva sottratto a un 55enne straniero dei soldi prelevati al bancomat di Sottoripa. Il derubato aveva appena ritirato il denaro quando il ladro gli ha dato una leggera spinta e gli ha strappato i soldi dalla mano, 250 euro, per correre via a massima velocità.

Inseguito da Caricamento, attraverso il Porto Antico, fino all'uscita della Soprelevata, finalmente i 22enne è stato fermato dagli agenti in via della Mercanzia. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario e il 22enne è stato anche denunciato per inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore emesso dall'ufficio stranieri di Crotone nel 2018.

Questa mattina la direttissima.