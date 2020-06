Sottoripa, giovane morsa al viso da un cane

Una ragazza è stata ricoverata al San Martino per essere sottoposta a un intervento chirurgico dopo essere stata morsa al viso da un cane.

Stando a quanto ricostruito, la giovane si trovava in compagnia di un amico, padrone del cane, davanti a un bar di Sottoripa. Si sarebbe chinata per accarezzare l’animale (tenuto regolarmente al guinzaglio) che l’avrebbe morsa ferendola al naso.

La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo, l’animale è stato invece affidato alla Croce Gialla, che l'ha trasferito al canile, dove rimarrà per il tempo necessario agli accertamenti. Sul posto polizia e carabinieri.