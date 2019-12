Sottoripa, lite finisce a pugni in faccia: denunciato 32enne

Prima la discussione, sempre più accesa e animata, poi gli insulti, infine la violenza. I poliziotti delle volanti sono dovuti intervenire venerdì sera in Sottoripa per sedare una lite tra due uomini finita a pugni in faccia.

A discutere in mezzo alla strada un 32enne e un 51enne, con il primo che alla fine si è scagliato contro il rivale colpendolo al volto.

Una volta arrivati, gli agenti hanno diviso i due uomini e hanno cercato di capire cosa fosse accaduto. Nessuno dei due ha voluto dare spiegazioni, e alla fine il 32enne è stato denunciato per lesioni personali.