Cede droga a un minorenne, spacciatore arrestato in Sottoripa

Oltre ai due arresti per spaccio di crack, ieri in via di Sottoripa la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza un pregiudicato marocchino di 39 anni, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti specifici.

Lo stesso è stato sorpreso dagli operatori della Sezione Criminalità Diffusa mentre cedeva una dose di hashish a un minorenne genovese. Da successiva perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di denaro e altro stupefacente dello stesso tipo.