Alcol in centro storico durante il giorno, scattano le prime multe

Scattano le prime multe legate all’entrata in vigore della nuova ordinanza che vieta il consumo di alcol nella zona di Sottoripa durante il giorno.

Gli agenti della Municipale, nel corso di un servizio congiunto con la questura, hanno individuato e multato 8 persone che, tra Turati e Sottoripa, sono state sorprese con bottiglie o bicchieri di alcolici in mano: le sanzioni, in caso di violazione della nuova ordinanza, vanno dai 100 ai 500 euro, cui si aggiunge il sequestro delle bevande.

Si tratta, come detto, delle prime multe staccate nei confronti di chi “sgarra” nel territorio inserito nell’ordinanza, che in un’ottica di sicurezza e prevenzione in alcune vie del centro storico considerate a rischio vieta il consumo di bevande alcoliche dalle 7 alle 21 di tutti i giorni. Il provvedimento è stato firmato dall’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, e dalla collega al Commercio, Paola Bordilli, e ricalca quanto già fatto a Sampierdarena lo scorso dicembre.