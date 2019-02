Non rispetta il Daspo urbano, denunciato

Nel corso della serata di lunedì 4 febbraio 2019 un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha fermato per un controllo in via Ponte Reale nel centro storico un genovese di 55 anni, gravato di pregiudizi di polizia.

Dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso risultava avere il divieto di accesso all'interno dell'area del centro storico. Per questo l'uomo è stato denunciato per inosservanza del Daspo urbano.