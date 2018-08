Spaccio di droga nel centro storico, due arresti

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 46 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato Centro, nel corso di un servizio antidroga in abiti civili, hanno notato in via di Sottoripa un soggetto, già conosciuto per precedenti controlli, e ne hanno seguito le mosse fino a quando si è appartato dietro un pilastro con una seconda persona.

A quel punto lo hanno visto cedere qualcosa, ricevendo in cambio delle banconote. Gli agenti hanno immediatamente fermato i due uomini, sequestrando all'acquirente una dose di cocaina e due pezzi di hashish e al pusher la somma di 50 euro. A quest'ultimo, a seguito di perquisizione personale, è stato sequestrato un ulteriore involucro contenente marijuana.

L'arrestato, gravato da precedenti di polizia e irregolare in Italia, è stato giudicato questa mattina con rito per direttissima.

In via del Campo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino 22enne, pregiudicato, irregolare e senza fissa dimora, sorpreso a cedere una dose di hashish per complessivi 1,7 grammi a un consumatore tunisino 39enne. Il 22enne è stato associato nelle camere di sicurezza in attesa dell'odierno rito per direttissima.