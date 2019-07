Spaccio di droga tra centro storico e Bolzaneto: due arresti

Continua la lotta allo spaccio di droga della polizia di Genova che ha messo a segno due arresti tra il centro storico e il quartiere di Bolzaneto. A finire in manette un 43enne di origini libanesi e un genovese di 42.

Il primo è stato notato dagli agenti della Sezione Criminalità diffusa, appostati in via di Sottoripa, mentre parlava con un noto tossicodipendente, dal quale riceveva del denaro. Dopo essersi appartato per alcuni istanti nell’adiacente vico del Serriglio, il pusher è tornato dall’acquirente, consegnandogli alcune dosi di hashish. A questo punto i due si sono divisi ma i poliziotti, che li avevano pedinati, li hanno bloccati separatamente. Il cliente ha consegnato spontaneamente quanto appena acquistato, mentre lo spacciatore, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del denaro provento della cessione di droga.

Contestualmente, i colleghi della Sezione Antidroga, concludevano un servizio rivolto al contrasto del traffico di stupefacenti nella zona di Bolzaneto, dove avevano acquisito elementi indiziari a carico del 42enne, relativamente alla detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Individuato a bordo della sua autovettura, gli agenti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 100 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai poliziotti di trovare altri 15 grammi circa di cocaina e alcune dosi di cannabis, oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

I due uomini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare il 43enne libanese anche con l’aggravante di aver approfittato della particolare conformazione dei vicoli del Centro storico per agevolarsi nella commissione del reato. Il tossicodipendente invece è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.