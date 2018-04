Sottoposto all'obbligo di firma sorpreso a spacciare eroina

I Carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno arrestato uno spacciatore di eroina in via Bersaglieri d’Italia, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Principe.

Sottoposto all'obbligo di firma

Le manette sono scattate per un 61enne di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti e attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. L'uomo è stato sorpreso a vendere alcune dosi di eroina a un genovese di 48 anni ed è stato processato per direttissima nel corso della mattinata di mercoledì 4 aprile 2018. La droga è stata sequestrata, mentre l'acquirente è stato segnalato in Prefettura come assuntore.