Mezzi di soccorso bloccati dalla sosta selvaggia, pronta una squadra di "dissuasori"

Arriva una “mini squadra” specializzata per monitorare i quartieri e individuare parcheggi potenzialmente d’intralcio per il passaggio dei mezzi di soccorso: l’annuncio è arrivato dall’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, interpellato in consiglio comunale sul brusco aumento di multe staccate a Quezzi, in una zona in cui resistono alcune attività di quartiere.

«Non c’è alcuna volontà di inasprire le sanzioni per la sosta, specialmente in certi quartieri dove parcheggiare è difficile, ma dobbiamo tutelare il passaggio dei mezzi di soccorso», ha detto Garassino in risposta all’interrogazione della consigliera del Pd, Cristina Lodi, confermando che «insieme con il collega alla Mobilità, Stefano Balleari, stiamo procedendo alla verifica delle varie strade, in relazione alla loro larghezza e alla possibilità di consentire sia la sosta sia il passaggio dei mezzi di soccorso».

Il riferimento è a quartieri collinari e in cui le strade, molto strette e spesso piene di curve, nelle ore serali vengono di fatto "intasate" da auto parcheggiate in doppia fila che di frequente impediscono il passaggio di ambulanze o veicoli di vigili del fuoco o forze dell'ordine: Castelletto, Oregina e San Fruttuoso quelli in cui accade più spesso.

Garassino è quindi entrato nel merito della questione via Daneo: «Le sanzioni elevate riguardavano il parcheggio sul marciapiede, sulla fermata del bus o gravi intralci al passaggio dei mezzi di soccorso. Ciò che è stato intensificato, invece, è stato il controllo sul mancato rispetto dei limiti di velocità, soprattutto nelle vie in cui si verifica la maggior parte degli incidenti stradali, come accade per esempio in corso Europa».