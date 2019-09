Sorpassa una volante dei carabinieri e li insulta

Nei giorni scorsi un 57enne genovese, mentre percorreva via Somma in sella alla propria moto, si è reso protagonista di uno strampalato episodio.

L'uomo ha sorpassato una volante dei carabinieri e, nel farlo, si è messo a insultare la pattuglia dell'Arma davanti a tutti gli automobilisti presenti.

Non è chiaro cosa si aspettasse, ma le conseguenze non hanno tardato ad arrivare: naturalmente i militari del Nucleo Radiomobile lo hanno fermato, e lo hanno denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale.