Incendio a Sori, baracca in fiamme

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì in crosa Ostin, a Sori, una piccola traversa della Sp71.

Ad andare in fiamme una baracca disabitata: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, entrati subito in azione per contenere il rogo, alimentato dal forte vento, ed evitare che potesse allargarsi alla vegetazione della collina.

Da chiarire le cause dell'incendio: potrebbe essersi trattato di un falò acceso per riscaldarsi e sfuggito al controllo.