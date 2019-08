Incendia cassonetto, il rogo distrugge le auto parcheggiate: denunciato 34enne

I carabinieri di Pieve Ligure hanno rintracciato e denunciato l’uomo che nella notte tra l’11 e il 12 agosto scorsi ha dato fuoco a un cassonetto in via Teriasca, a Sori, finendo per danneggiare anche alcune auto parcheggiate.

Si tratta di un 34enne milanese, ma residente a Genova, cui i militari sono risaliti sfruttando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

I carabinieri hanno accertato che l’uomo ha dato fuoco a un cassonetto, poi è salito sulla sua auto e si è dato alla fuga. Una bravata che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire in forze per spegnere le fiamme, che si sono rapidamente propagate, e che è costata l’auto ad alcuni residenti che le avevano lasciate parcheggiate in strada.