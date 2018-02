Incendio sulle alture di Sori alimentato dal vento

Incendio sulle alture di Sori, nella frazione di Sant'Apollinare, con il vento ad alimentare le fiamme. Numerose telefonate sono arrivate alla centrale dei Vigili del Fuoco giovedì 22 febbraio 2018 intorno alle ore 19.00 e i pompieri sono intervenuti immediatamente con diverse squadre provenienti da Rapallo e Genova. A causa del buio e del vento non è stato possibile l'utilizzo dell'elicottero.

Le ipotesi

Ancora da accertare le cause del rogo. Non si esclude l'azione di un piromane e quindi l'origine dolosa, ma potrebbe anche essersi trattato di un incidente occorso a un contadino che stava bruciando alcune sterpaglie, in questo caso si tratterebbe invece di origine colposa. Le indagini sono in corso.