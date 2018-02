Sori, fuga di gas durante la posa della fibra. Il sindaco: «Agiremo per vie legali»

Ancora danni provocati dai lavori per la posa della fibra, questa volta a Sori, dove la rottura di un tubo ha provocato una massiccia fuga di gas che ha costretto all’evacuazione di una trentina di persone.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì da parte di alcuni residenti di via Cairoli, che hanno notato il forte odore di gas nell’aria. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno evacuato i palazzi e le attività commerciali che affacciano sulla via, insieme con una scuola.

I tecnici della rete gas hanno lavorato per quasi 5 ore, individuando i guasti (4 in diversi punti) e riparandoli, ma l’intervento non si è concluso, anche se i residenti hanno potuto fare ritorno nelle loro case. Alle 8.30 di mercoledì la strada è stata nuovamente chiusa per consentire la riparazione, che dovrebbe concludersi a fine mattinata, con conseguenti disagi al traffico.

Via Cairoli, infatti, è la via che dal centro di Sori sale verso la nuova piscina comunale e le frazioni. I veicoli saranno dunque costretti a deviare attraverso Uscio. E il sindaco di Sori, Paolo Pezzana, ha già annunciato l’intenzione di agire per vie legali, dopo avere bloccato gli scavi per controllare che siano in sicurezza.