Frana su una palazzina, tre persone fatte allontanare

Tre persone sono state costrette a lasciare un edificio in via Caorsi a Sori in località Boschetto a causa di una frana. Alcuni massi sono finiti contro una palazzina che ospita un'abitazione e due attività commerciali.

Il giovane abitante, non potendo uscire da solo, è stato aiutato dai vigili del fuoco con una scala. Le sue condizioni sono buone.

Sono in corso valutazioni sulla sicurezza dell'area in seguito allo smottamento. La strada è rimasta aperta.