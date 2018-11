Allarme frane a Sori, il terreno cede ancora: strade chiuse

Allarme frane a Sori, dove il terreno ormai zuppo d’acqua dopo giorni di maltempo ha ceduto in più punti: l’ultimo episodio giovedì pomeriggio sulla strada per Teriasca, in prossimità della stop di via Solimano, uno smottamento che ha trascinato terra, fango e massi sulla carreggiata costringendo il Comune a chiudere il tratto.

Sul posto sono intervenuti tecnici e operai con mezzi appositi per mettere in primis in sicurezza la strada, che continua a subire micro cedimenti. Il Comune ha chiesto ai residenti, e in generale agli automobilisti, di evitare il tratto interessato dalla frana per consentire il transito dei mezzi di servizio per la messa in sicurezza dell'area.

Soltanto 24 ore prima, mercoledì, un altro cedimento si è verificato in un tratto della strada che dalla frazione Lago prosegue in direzione Tersori.