Sori, palazzo a rischio crollo: chiusa la strada

I vigili del fuoco hanno stabilito la chiusura in via precauzionale della strada che collega le frazioni di Canepa e Levà, a Sori, per il cedimento strutturale di un fabbricato.

Il palazzo si trova in frazione Tersori. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune di Sori, che si occuperanno delle verifiche di sicurezza. Anche il passaggio a piedi è stato vietato, ma la strada resta aperta nel tratto precedente. Modificato quindi anche il percorso dei mezzi atp: la linea frazionalle verrà fatta transitare da Capreno, proseguendo poi da qui per Sussisa, Levà e Caneva.Una volta giunto in quest’ultima località il mezzo farà inversione di marcia ripercorrendo la stessa via.

Chi deve raggiungere le frazioni di Canepa e Leva' dovrà invece utilizzare la S.P. 71, passando dalle frazioni di Capreno e Sussisa. Il vicesindaco Cristiano Benvenuto sta monitorando sul posto la svolgimento dei lavori.