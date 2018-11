Cede terreno, strada chiusa a Sori

Disagi al traffico martedì 7 novembre a Sori a causa del cedimento di un terreno sotto la sede stradale. Per consentire ai tecnici d'intervenire è stato chiuso il tratto di strada dopo il centro della frazione Lago in direzione Tersori.

In seguito al sopralluogo, in programma oggi pomeriggio, si valuterà la riapertura a senso unico alternato. Per ora il percorso alternativo per raggiungere le frazioni di Canepa e Leva è la strada comunale Cretti-Levà.

Anche gli autobus circoleranno sul percorso alternativo.