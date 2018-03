Sori, capriolo incastrato in una ringhiera: salvato grazie a una residente

Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, per un capriolo che mercoledì mattina è rimasto incastrato in una recinzione sopra Polanesi, a Sori.

L’animale, un esemplare adulto, è stato notato da una residente che stava percorrendo il sentiero che da Sant’Apollinare conduce verso la Torre Saracena: la donna ha subito visto che si trovava in difficoltà e che si era ferito nel tentativo di liberarsi, e ha avvisato il Comune.

Il sindaco di Sori, Paolo Pezzana, ha quindi inviato sul posto due operati comunali e poi una squadra della vigilanza regionale, che dopo diversi tentativi sono riusciti a liberare il capriolo.

L’intervento è durato oltre un’ora, e l’animale è stato alla fine preso in carico dalla vigilanza regionale per affidarlo a un veterinario: una volta rimesso in sesto potrà tornare in libertà.