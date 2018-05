Raid incendiario contro l'ex moglie, 61enne bloccato dai carabinieri

Ha provato a entrare in casa dell'ex moglie, ma davanti alla porta sprangata ha perso la testa. Così un uomo di 61 anni è tornato all'auto, ha preso una tanica di benzina che aveva con sé, ha distrutto i vetri delle finestre al pianterreno della villetta in cui vive la donna, 54 anni, e ha versato il liquido dentro dandogli poi fuoco.

Tutto è successo nel tardo pomeriggio di martedì sulle alture di Sori, attimi di puro terrore per la donna, che con il marito sta attraversando una separazione molto conflittuale. Numerosi i litigi, diverse le occasioni in cui le forze dell'ordine sono dovute intervenire per tentare di riportare la calma. Lunedì sera non è stato poi così doverso, se non fosse che la 54enne si è rifiutata di aprire la porta all'ex marito furioso, scatenando la sua reazione: dopo avere rotto le finestre l'uomo ha appiccato l'incendio (la tanica era in auto, elemento che lascia pensare alla premeditazione) e ha seguito la donna al piano di sopra, dove si era rifugiata per sfuggire alle fiamme.

Qui l'ha afferrata e ha iniziato a picchiarla, sino a quando lei, complice il fumo, non è riuscita a sfuggire alla sua presa e ad allontanarsi per chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Margherita, che hanno fermato l'uomo e chiamato le ambulanze. Entrambi sono stati portati all'ospedale in via precauzionale a causa di un principio di intossicazione, e la 54enne (ricoverata al Galliera) anche per le ferite subite durante l'aggressione. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno, la pm Silvia Saracino, che insieme con i carabinieri agli ordini del capitano Simone Clemente sta cercandi di formalizzare le accuse. Che potrebbero essere di tentato omicidio, lesioni gravissime o ancora incendio aggravato, ma glo investigatori stanno ancora cercando di ricostruire cosa sia esattamente accaduto.