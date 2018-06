Abbandono rifiuti, il Comune di Sori condivide "l'incivile" su Facebook

«Abbandoni i rifiuti? Finisci su Facebook». Così il Comune di Sori dichiara guerra agli incivili, sfruttando uno tra i mezzi di comunicazione più potenti e immediati in circolazione: i social network.

Decisa a contrastare con ogni mezzo possibile l’abbandono selvaggio di rifiuti, l’amministrazione comunale sorese non soltanto ha installato telecamere all’altezza dei principali punti di raccolta (così come già fatto a Genova e in diverse località del Tigullio), ma ha anche deciso di diffondere le immagini riprese dallo stesso sistema di videosorveglianza, che ha “pizzicato” un uomo abbandonare rifiuti ingombranti in un’isola ecologica.

«Giovedì mattina l’isola ecologica di via Solimano era pulita, ecco al pomeriggio come un cittadino ha pensato bene di abbandonare due grandi mobili sulla strada - si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Sori - La persona è stata ripresa dalla telecamera di videosorveglianza e ne vogliamo pubblicare la foto, ora la Municipale sta procedendo per l’identificazione e la multa».

Il piccolo Comune del Golfo Paradiso è dunque il primo a mettere in atto la promessa che a Genova era stata anticipata dall’assessore alla Legalità, Stefano Garassino. Che lo scorso anno aveva annunciato l’intenzione di creare un apposito canale YouTube per condividere immagini di degrado, con particolare riferimento al centro storico. Da Sori, intanto, arriva l’avvertimento: «La raccolta differenziata dev’essere un impegno di tutti e non ammettiamo incivili di questa portata».