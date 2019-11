Ritrova la sorella dopo trent'anni grazie a una segnalazione su GenovaToday

Una volta era già successo e allora perché non sperare che avvenisse di nuovo? Così quando abbiamo ricevuto la segnalazione di una lettrice, che cercava sua sorella, abbiamo provvveduto a pubblicarla e postare la notizia su Facebook qualche ora più tardi.

«Vi scrivo per chiedervi aiuto - si leggeva nel messaggio -. Sto cercando mia sorella data in adozione dal Cile nel 1990 circa. Anche io sono stata adottata da una famiglia italiana e ora ho appena ritrovato la mia famiglia originaria con tutte le nostre sorelle e fratelli. È molto importante per noi riuscire a rintracciarla. Dovrebbe essere stata adottata da una famiglia di Genova. Vi ringrazio con tutto il mio cuore per qualsiasi aiuto possiate darmi».

L'indomani dalla pubblicazione del post ci ha scritto una donna, che chiedeva di avere i contatti dell'autrice della segnalazione. Abbiamo domandato l'autorizzazione e le due hanno avuto così la possibilità di sentirsi. Grazie anche a tutti coloro che ci seguono e hanno condiviso la notizia, questa è arrivata fino là dove serviva.

Dopo pochi giorni dal primo messaggio, l'autrice delle segnalazione ci ha ricontattati. «Vi voglio ringraziare con tutto il mio cuore per l'aiuto che mi avete dato a riunire la mia famiglia. Patrizia è mia sorella. Siamo state divise quasi trent'anni fa in Cile e ora finalmente possiamo riabbracciarci grazie a voi per sempre grazie infinite».

Troppo spesso il nostro mestiere ci porta a raccontare fatti molto poco piacevoli. Quando possiamo dare una notizia positiva, a maggior ragione se abbiamo contribuito a farla accadere, ci fa un gran piacere.