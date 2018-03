Chiusa la rampa di via Cantore (per 15 giorni), traffico in tilt in città

Un lungo serpentone di auto che si snoda attraverso Sampierdarena e si riversa in Sopraelevata, paralizzando il traffico: caos mercoledì mattina in città per la chiusura della rampa di via Cantore, sperimentazione fortemente voluta dal Comune per testare l’impatto che l’abbattimento avrà sul quartiere.

Stando al traffico che si è creato nell’ora di punta, sembrano confermati i peggiori timori dei residenti: mobilità completamente rivoluzionata (e congestionata) con conseguenze su chi abita, lavora e deve attraversare Sampierdarena per raggiungere il centro.

La sperimentazione è partita alle 21 di martedì, e nella notte gli uomini di Aster hanno lavorato per posizionare i jersey, regolare i semafori e installare cartelli di avviso, ma l’iniziale convinzione che la rampa avrebbe riaperto alle 6 (come confermato inizialmente anche dalle Officine Sampierdarenesi, che della questione avevano discusso con il vice sindaco Stefano Balleari) si è rivelata troppo ottimista: l’accesso alla Sopraelevata da via Cantore resterà chiuso per almeno due settimane, per dare al Comune il tempo di mettere a punto una strategia che faciliti l’abbattimento, previsto nell’ambito dei lavori per il riordino del nodo di San Benigno.