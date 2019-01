Sopraelevata, arrivano i primi "limitatori" per impedire l'accesso ai mezzi pesanti

Stop al traffico dei mezzi pesanti in Sopraelevata, da sempre vietato ma negli ultimi mesi aumentato nonostante il divieto anche a causa del crollo di ponte Morandi e delle modifiche alla viabilità.

Dopo le numerose segnalazioni, Tursi è corso ai ripari e giovedì mattina sono sono stati installati i primi "limitatori" di accesso per pullman e camion, posizionati all'imbocco della rampa che dalla rotatoria di via Milano conduce alla strada Aldo Moro.

«Montaggio del primo limitatore di sagome per impedire l’accesso alla Sopraelevata dei mezzi pesanti - ha scritto il vicesindaco e assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari - Nel pomeriggio riunione per programmare i prossimi interventi».

In precedenza il Comune aveva già cercato di prevenire il transito dei mezzi pesanti in Sopraelevata posizionando una pattuglia fissa della Municipale all'altezza dell'Elicoidale, ma il presidio di tutti i varchi di accesso era troppo complicato. Da qui la decisione di adottare i dissuasori o "limitatori", già annunciata in consiglio comunale, dove l'argomento era stato affrontato durante un'interrogazione.