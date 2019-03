Sopraelevata, riprendono i lavori per il prolungamento

Nella notte di giovedì 7 marzo (dalle ore 22 alle 5 del mattino), salvo impedimenti dovuti ad avverse condizioni meteorologiche, riprendono gli interventi sul nodo di San Benigno. La circolazione veicolare sulla rampa che congiunge la strada sopraelevata Aldo Moro a via di Francia sarà dunque interdetta.

Dalla stessa data e per circa 12 mesi non si potrà transitare a piedi sul lato monte del marciapiede di via di Francia tra il civico 55 e il semaforo limitrofo alla stazione ferroviaria; ciò per consentire la costruzione delle pile relative al prolungamento della strada sopraelevata Aldo Moro.