A piedi sulla Sopraelevata, operaio ferma la macchina e la salva

L’ha vista camminare in Sopraelevata con aria confusa, e non ci ha pensato troppo sopra: ha fermato la macchina, è sceso, ha scavalcato il guardrail ed è approdato sull’altra corsia, ha afferrato la donna e l’ha portata al sicuro.

Protagonisti della vicenda, una tragedia sfiorata nel giorno di Santo Stefano, un operaio che stava viaggiando sulla strada Aldo Moro in auto, e una donna che la stava percorrendo a piedi in senso opposto.

L’operaio ha visto la donna procedere a piedi, incurante del traffico, e non ha esitato a fermarsi e a intervenire. L’ha fatta salire a bordo della sua auto e poi l’ha accompagnata da alcuni agenti della polizia Locale, che hanno poi chiamato un’ambulanza per trasferirla in ospedale. La donna, incolume ma in evidente stato confusionale, è stata affidata ai medici.