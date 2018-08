Fuga di gas alla Foce, chiusa la Sopraelevata

Sopraelevata chiusa nel pomeriggio di venerdì per una fuga di gas avvenuta nella sottostante via dei Pescatori, in zona Foce.

L’intervento è scattato intorno alle 16, sul posto i Vigili del fuoco che hanno individuato la perdita in un tubo di medie dimensioni.

In via precauzionale e per consentire ai tecnici Ireti di ripristinare il guasto, la Sopraelevata è stata dunque chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto che va da piazza Cavour alla rotatoria della Foce, e intorno alle 17 la Municipale stava ancora deviando i veicoli in attesa del via libera da parte dei Vigili del fuoco.