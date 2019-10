Sopraelevata chiusa per installare nuovi dissuasori (e spunta anche un trattore)

Sopraelevata chiusa giovedì 10 ottobre, dalle 21 alla mezzanotte, per consentire agli operai di Aster di installare nuovi limitatori di altezza "anti-camion" sulla carreggiata lato monte in direzione Ponente.

I portali, adottati dal Comune per mettere un freno al passaggio selvaggio di mezzi pesanti sulla Aldo Moro, verranno installati nella rampa proveniente dalla rotatoria “9 novembre 1989” e nella rampa proveniente da via D’Annunzio.

E mentre si attende la fine dei lavori, i transiti non si fermano: martedì pomeriggio è stato immortalato addirittura un trattore che percorreva la Sopraelevata in direzione levante, sotto gli occhi scioccati degli altri automobilisti. Che hanno citato, ironicamente, la hit di Fabio Rovazzi: «Solo che a Genova la tangenziale non c'è....»