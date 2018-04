Sopraelevata: chiusa l'uscita di piazza Cavour

Traffico in città, ma anche in autostrada nella mattinata di lunedì 30 aprile 2018. Ecco tutti gli aggiornamenti.

In città

A causa del forte traffico nel tratto compreso tra via Gramsci, piazza Cavour e l'accesso al Porto Antico si sono formati rallentamenti sulla sopraelevata Aldo Moro, in direzione levante, dall'ingresso di ponente fino all'uscita di piazza Cavour. L'uscita di piazza Cavour è stata quindi chiusa dalla polizia municipale e i veicoli in transito vengono indirizzati verso levante per evitare ulteriore afflusso di veicoli ed agevolare il deflusso nella zona sottostante.

In autostrada

Traffico anche in autostrada: sulla A7 coda in uscita a Serravalle Scrivia provenendo da Milano per traffico intenso; sulla A12 Genova-Livorno coda di un chilometro tra Recco e Genova Nervi per Materiali dispersi e infine a ponente coda di 4 chilometri sulla A6 Torino-Savona tra Altare e l'allacciamento per la Genova-Ventimiglia.