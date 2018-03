Sopraelevata, rallentamenti per messa in sicurezza cartelli stradali

Rallentamenti in Sopraelevata a cavallo dell'ora di pranzo in direzione Ponente a causa dell'intervento straordinario di una pattuglia della Municipale. A causa del forte vento alcune cartelli stradali si sono abbattuti e i vigili sono intervenuti per la messa in sicurezza.

Al momento le code si sono formate all'altezza del Matitone, traffico in tilt anche a causa della pioggia incessante.