Sopraelevata: sperimentazione in vista della chiusura della rampa

Dalle ore 21 di lunedì 19 marzo alle ore 6 di martedì 20 marzo e comunque fino a cessate esigenze sarà modificata temporaneamente la viabilità della strada Aldo Moro: l'accesso alla Sopraelevata direzione levante sarà consentito soltanto attraverso la rampa proveniente dalla rotatoria di via Milano/Cantore/Francia. Saranno quindi chiusi tutti gli altri accessi dall'autostrada, dal ponte elicoidale e da via Cantore.

Dal 19 marzo verrà dunque predisposta la segnaletica orizzontale necessaria a incanalare in maniera più fluida i veicoli provenienti dalla rotatoria Milano-Cantore-Francia che con la successiva chiusura dell'ingresso da via Cantore aumenteranno sensibilmente. Al termine di questa operazione resterà pertanto temporaneamente inibito l'accesso da via Cantore e la rampa mare che dalla sopraelevata porta all'elicoidale. Il programma potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni meteo.

Si tratta di una prova 'simulativa' per raccogliere maggiori informazioni sull'impatto che avranno i lavori di riqualificazione del Nodo San Benigno. Il progetto, ereditato dalla precedente Amministrazione, è in una fase contrattuale già avviata e definita. Ciò nonostante l'attuale Amministrazione ha offerto, in risposta a specifiche richieste della cittadinanza, la propria disponibilità a verificare mediante un test sperimentale - ed eventualmente ad apportare le modifiche possibili - l'effetto che la chiusura definitiva della rampa avrà sulla mobilità della zona e le ricadute sul traffico cittadino.

I risultati della simulazione saranno condivisi con il Municipio Centro Ovest e resi noti alla cittadinanza.