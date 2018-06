Piovono calcinacci, transennata piazza Caricamento

Un pezzo di intonaco si è staccato dalla Sopraelevata ed è caduto in piazza Caricamento. È successo ieri sera, mercoledì 20 giugno, e fortunatamente non si registrano feriti, nonostante l'affluenza di persone in visita al Suq in piazza delle Feste.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la parte di Sopraelevata da cui sono caduti i calcinacci, la polizia Municipale e gli operai di Aster che hanno transennato la zona interessata.