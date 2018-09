Allarme tir in Sopraelevata, arriva il presidio fisso della Municipale

Arrivano i “rinforzi” sulla Sopraelevata. Dopo l’allarme lanciato da genovesi e consiglieri comunali e municipali riguardanti il frequente passaggio di tir e mezzi pesanti sulla strada Aldo Moro, il Comune ha predisposto un presidio fisso della Municipale all’altezza dell’ingresso di ponente, incaricato di controllare con attenzione ogni mezzo in transito.

Obiettivo, impedire che gli autisti dei mezzi pesanti - vuoi per errore legato al caos post crollo del Morandi, vuoi intenzionalmente - imbocchino la Sopraelevata, su cui il transito di veicoli con peso superiore a 2 tonnellate e mezzo è severamente vietato. Le segnalazioni sulla presenza di tir, pullman e camion si sono moltiplicate nelle ultime settimane, passaggi pericolosi non soltanto dal punto di vista strutturale, ma anche in tema di viabilità e incidenti.

La Municipale, dal canto suo, ha sino a oggi impiegato le risorse a disposizione nella gestione del traffico sul ponente, gravemente appesantito dall’assenza del viadotto Morandi e dall’istituzione della zona rossa, riuscendo comunque a tenere sotto controllo per quanto possibile la Sopraelevata: nei primi 8 mesi del 2018 sono stati sanzionati 195 mezzi pesanti, una media di circa uno al giorno aumentata drasticamente nei giorni successivi al crollo.

La richiesta di aumentare i controlli è stata quindi accolta dall’assessorato alla Mobilità del Comune: a partire da giovedì, una pattuglia resterà fissa all’altezza dell’elicoidale per controllare il transito e fermare eventuali “intrusi”.