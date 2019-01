Pullman sbaglia strada e finisce in Sopraelevata

Ancora un pullman in Sopraelevata. La segnalazione è arrivata a Genova Today per un transito avvenuto sabato 5 gennaio, poco dopo le 11 del mattino.

Nella foto si vede un bus turistico viaggiare in direzione ponente sulla strada Aldo Moro, nonostante i divieti apposti a inizio rampe. In attesa dei dissuasori votati in consiglio comunale lo scorso ottobre, cresce la preoccupazione dei cittadini, soprattutto dopo la tragedia del ponte Morandi.

Fino a dicembre il comando della polizia municipale, aveva disposto un presidio con pattuglie presenti ogni giorno ai principali ingressi della strada, ma il servizio si è concluso con l'arrivo del nuovo anno.