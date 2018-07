Dipendenti rubavano nei magazzini della loro stessa azienda: 7 arresti

Sono stati arrestati dalla Finanza in sette, tra dipendenti della Sogegross e dell'azienda che si occupa dello smistamento dei prodotti sugli scaffali: sarebbero infatti loro gli stessi lavoratori, i ladri che - secondo l'accusa, rafforzata dalle immagini delle telecamere - si introducevano nel deposito di lungotorrente Secca, per uscirne con i soprabiti "imbottiti" di alimentari rubati. Prodotti che non arrivavano, di conseguenza, ai supermercati e ai ristoranti, che avevano fatto notare la questione alla Sogegross.

Ed era stata la stessa azienda, di conseguenza, a denunciare i ripetuti furti alla Finanza. Pare che, in ogni caso, le Fiamme Gialle non abbiano ancora concluso l'indagine, e dunque prossimamente i fatti potrebbero evolversi ancora.