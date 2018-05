Sosta selvaggia e mezzi di soccorso, il Comune: «Tolleranza zero»

Tolleranza zero verso chi parcheggia bloccando un mezzo di soccorso, e maggiore impegno da parte di chi deve occuparsi di vigilare e sbloccare situazioni potenzialmente rischiose, e cioè la Municipale. E’ quanto ha assicurato l’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, commentando i sempre piaciuto frequenti episodi in cui ambulanze e camion dei Vigili del fuoco sono stati rallentati dalla cosiddetta “sosta selvaggia”.

Pochi parcheggi regolari e strade strette

Un problema che riguarda soprattutto i quartieri collinari, dove le strade sono spesso strette e i parcheggi pochi: Oregina, Castelletto, San Fruttuoso, Molassana sono solo alcune delle zone in cui i residenti (o direttamente i mezzi di soccorso) hanno segnalato difficoltà a raggiungere il luogo dell’intervento, principalmente a causa di automobili parcheggiate lungo i marciapiedi o in seconda fila».

«Ovviamente di notte c’è una maggiore tolleranza, soprattutto nelle zone in cui i parcheggi sono pochi e non bastano per i residenti - conferma Garassino - Certo è che maggiore tolleranza non significa chiudere gli occhi davanti alle violazioni della legge: se un’auto è parcheggiata sul marciapiede, ma il proprietario ha avuto il buon senso di non trasformarla in un intralcio, capita di lasciar correre. Ma se il mezzo blocca parte della carreggiata si prende la multa, e in casi straordinari scatta la rimozione».

Garassino: «I mezzi di soccorso hanno la priorità»

Buon senso da parte dei cittadini, dunque, ma anche da parte di chi si occupa di far applicare la legge: «Stiamo lottando contro i tagli all’organico del corpo della Municipale, ed è vero che spesso non ci sono persone sufficienti per intervenire immediatamente - ammette ancora l’assessore - Ma ci devono essere priorità: se un cittadino chiama la Municipale segnalando un veicolo che intralcia i mezzi di soccorso, la pattuglia deve partire immediatamente e risolvere la situazione».

Giurato: «I dati sulla sicurezza stradale sono allarmanti»

Anche il nuovo comandante della Municipale, Gianluca Giurato, ha confermato la linea dura del Comune verso la sicurezza stradale, non soltanto per quanto riguarda il transito dei mezzi di soccorso, ma anche per ciò che riguarda le infrazioni al Codice della Strada, dalla velocità eccessiva all’uso del telefono alla guida: «Ci concentriamo sulla sicurezza urbana, ma non si trascura la sicurezza stradale, sto raccogliendo dati allarmanti - ha spiegato - Non ci può essere tolleranza, il livello di incidentalità è molto alto, dall’inizio dell’anno a oggi ci sono stati 11 morti, che è un record decisamente negativo»