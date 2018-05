Da Pegli a Sestri Ponente, appello disperato per ritrovare Sky

Due interi quartieri e decine di persone mobilitati per la ricerca di Sky, un cucciolone di taglia media, incrocio dalmata, che il pomeriggio dello scorso 28 aprile si è smarrito in via Laviosa, a Pegli, sfuggendo al controllo della sua nuova padrona.

Sky, infatti, dopo essere rimasto per anni in canile 15 giorni fa è stato finalmente adottato dalla volontaria che se n’è occupata, e che in questi giorni sta mettendo in campo tutte le forze possibili per ritrovarlo. Molto diffidente e pauroso, tende ad allontanarsi sia dalle persone sia dal traffico, e a muoversi soprattutto con il buio. Per questo motivo i volontari impegnati nelle sue ricerche si stanno mobilitando soprattutto durante la sera e la notte, e hanno bisogno di persone che possano mettere a disposizione auto per i “pattugliamenti”.

Le zone di ricerca sono principalmente Pegli e Sestri Ponente, e la speranza è che Sky stia cercando di tornare al canile Monte Contessa, che conosce molto bene. I volontari hanno impiegato anche un cane molecolare, che ne ha fiutato le tracce in zona Pegli, ma ancora non si è riusciti a individuarlo con precisione: «Chiediamo aiuto, anche solo per distribuire i volantini - è l’appello di Paola Buscaldi della Protezione Animali Liguria - Sky è stato ospite del Monte Contessa per tre anni e conosce bene la zona, speriamo si stia dirigendo lì o stia cercando di tornare a casa»

Per info e avvistamenti, o per dare una mano a trovare Sky, potete scrivere alla redazione o chiamare i numeri 3403234294 - 3405090800.