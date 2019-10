Alluvione nelle valli Stura e Orba, treni in parte riattivati (ma è ancora caos)

I treni ripartono in Liguria dopo lo stop forzato causato dal maltempo e dall’alluvione che si è verificata in valle Stura e basso Piemonte, ma la situazione trasporti resta comunque ancora molto difficile.

Trenitalia ha reso noto che alle 11 è stata ripristinata la piena funzionalità della circolazione ferroviaria sulla linea Genova - Milano, dopo essere stata riattivata dalle 6 con limitazioni di velocità fra Cassano Spinola e Arquata Scrivia per i danni dovuti al maltempo.

Rallentato, con ritardi fino a 40 minuti in direzione Torino, il traffico ferroviario sulla linea Genova - Torino, per i danni dovuti al maltempo fra Novi Ligure e Arquata Scrivia, mentre la circolazione è tornata regolare in direzione Genova.

Rimane interrotta la circolazione sulla linea Genova - Acqui Terme tra Ovada e Genova dove è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.

Maltempo, elenco treni cancellati e modificati

Sulla linea Torino - Genova, cancellati o modificati i seguenti treni:

IC 500 Genova Brignole (6:48) - Torino Porta Nuova (8:45)

6051 Acqui Terme (05:20) - Genova Brignole (06:51) Cancellato e sostituito da BUS

2500 Genova Brignole (05:21) - Torino Porta Nuova (07:30) Origine da Alessandria

2500 Genova Brignole (05:21) - Torino Porta Nuova (07:30) Il treno a origine ad Alessandria (p.6:31).

21135 Novi Ligure (05:29) - Genova Brignole (06:57) Il treno ha origine ad Arquata (p. 05:43).

2501 Torino Porta Nuova (05:30) - Genova Brignole (07:39) Limitato Alessandria

21137 Novi Ligure (05:55) - Genova Brignole (07:30) Cancellato.

6053 Acqui Terme (06:04) - Genova Brignole (07:37) Il treno termina la corsa ad Ovada. Tra Ovada e Genova PP sostituito con BUS

6050 Genova Brignole (06:05) - Acqui Terme (07:28) Il treno ha origine da Ovada (p. 07:07).

6109 Alessandria (06:12) - Arquata Scrivia (06:39) Cancellato

2502 Genova Brignole (06:21) - Torino Porta Nuova (08:30) Regolare

2544 Novi Ligure (06:24) - Torino Porta Nuova (07:45) Regolare

2503 Torino Porta Nuova (06:30) - Genova Principe (08:30) Regolare

6111 Alessandria (06:48) - Genova Brignole (08:00) Regolare

2546 Novi Ligure (06:58) - Torino Porta Nuova (08:23) Regolare

6055 Acqui Terme (07:03) - Genova Brignole (08:36) Cancellato.

6052 Genova Brignole (07:05) - Acqui Terme (08:35) Il treno a origine da Ovada (p. 08:10).

6110 Arquata Scrivia (07:13) - Alessandria (07:40) Cancellato

2504 Genova Brignole (07:21) - Torino Porta Nuova (09:30) Regolare

2505 Torino Porta Nuova (07:30) - Genova Brignole (09:39) Limitato Alessandria

6057 Acqui Terme (07:40) - Genova Brignole (08:53) Il treno termina la corsa a Ovada.

6113 Alessandria (07:55) - Arquata Scrivia (08:22) Cancellato

2507 Torino Porta Nuova (08:20) - Genova Brignole (10:39) Regolare

2506 Genova Brignole (08:21) - Torino Porta Nuova (10:30) Origine da Alessandria

6112 Arquata Scrivia (08:38) - Alessandria (09:05) Cancellato

2508 Genova Brignole (09:30) - Torino Porta Nuova (11:30) Regolare

Sulla linea Milano - Genova, dove il traffico è rallentato dalle 5:45 per condizioni meteo critiche, sono stati cancellati i seguenti treni:

IC 658 Livorno Centrale (5:25) - Milano Centrale (9:57)

IC 745/746 Ventimiglia (11:03) - Milano Centrale (14:53)

EC 141 Milano Centrale (7:10) - Ventimiglia (11:14)